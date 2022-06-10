Запашный удивился актерской игре в спектакле «Лир» Богомолова

Дрессировщик Эдгард Запашный в «Телеграм» разместил фрагмент из спектакля режиссера Константина Богомолова «Лир».

На кадрах можно увидеть игру актеров на сцене. При этом их действия вызывают определенные вопросы. Смотреть такое детям не рекомендуется.

«А вот так выглядит спектакль мужа Собчак Константина Богомолова, который в этом году получил награду «Золотая маска». Высокое искусство». Эдгард Запашный

Константин Богомолов поставил спектакль «Лир» по мотивам трагедии Уильяма Шекспира «Король Лир». Действие в постановке проходит накануне и во время Великой Отечественной войны.

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