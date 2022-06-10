«Дорогое просекко с дорогой клубникой»: Волочкова сделала неожиданное признание

Экс-балерина считает, что ей просто завидуют.

Недавно Анастасия Волочкова отдыхала в Турции в компании очередного ухажера. Его экс-балерина представила как миллионера с внушительным состоянием, собственной яхтой и самолетом.

Блондинка утверждала, что иностранец арендовал специально для нее целый остров, чтобы их курортному роману никто не мешал.

Там же Волочкова появилась в футболке с принтом «Привет, уроды». Послание, по ее словам, было адресовано многочисленным хейтерам.

«Многим кажется, что танцевать и петь можно только в состоянии алкогольного опьянения… Золотые мои, да вы просто не знаете, что такое жизнь! Вот эти кошелки, они когда понимают, что я пью дорогое просекко с дорогой клубникой, свежей, а они дома у себя бухают просто водку, если еще денег на это найдется», — заявила Волочкова в эфире подкаста «НеДудь» на «Новом радио».

Периодически Анастасию Волочкову обвиняют в злоупотреблении алкоголем. При этом 46-летняя звезда считает, что независима от вредных привычек.

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