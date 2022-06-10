«Загнанный зверь»: стала известна истинная причина поведения Галкина

Уехавший в начале марта в Израиль Максим Галкин в какой-то момент начал негативно отзываться о действиях России. В то же время сам шоумен заявил, что родину он любит, а высмеивает чиновников и казнокрадов.
Психолог Сергей Ланг считает, что, начав рассуждать о политике, Максим Галкин поддался эмоциям.
«Оценив его состояние, могу смело заявить, что у Галкина посттравматический стресс вследствие переезда и потери основной статьи доходов.
Мне, безусловно, жалко Максима Галкина как артиста, как человека, потому что в подобном состоянии загнанного зверя он допустил еще массу ошибок, за которые будет расплачиваться очень долго», — цитирует эксперта «Экспресс газета».
Напомним, ранее стало известно, что Максим Галкин собирается дать концерты в Европе и Прибалтике, а осенью он отправится в Австралию и Новую Зеландию.
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