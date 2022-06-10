«Загнанный зверь»: стала известна истинная причина поведения Галкина

Уехавший в начале марта в Израиль Максим Галкин в какой-то момент начал негативно отзываться о действиях России. В то же время сам шоумен заявил, что родину он любит, а высмеивает чиновников и казнокрадов.

Психолог Сергей Ланг считает, что, начав рассуждать о политике, Максим Галкин поддался эмоциям.

«Оценив его состояние, могу смело заявить, что у Галкина посттравматический стресс вследствие переезда и потери основной статьи доходов. Мне, безусловно, жалко Максима Галкина как артиста, как человека, потому что в подобном состоянии загнанного зверя он допустил еще массу ошибок, за которые будет расплачиваться очень долго», — цитирует эксперта «Экспресс газета».

больше по теме Несмотря на отмену всего русского: сбежавший из страны Максим Галкин собрался заработать в Европе Шоумен этим летом отдыхать не намерен.

Напомним, ранее стало известно, что Максим Галкин собирается дать концерты в Европе и Прибалтике, а осенью он отправится в Австралию и Новую Зеландию.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.