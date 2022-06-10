«У него в работе была одна «фирменная черта»»: Стриженова сообщила о смерти Ройзмана

Телеведущая заявила, что этот человек навсегда останется в ее сердце.

Телеведущая Екатерина Стриженова в «Телеграм» сообщила об уходе из жизни режиссера Зиновия Ройзмана. Как она отметила, он очень любил свою профессию и артистов, которых выбирал для своих фильмов.

«Мне посчастливилось поработать в двух его картинах: «У каждого своя война» и «Побег». У него в работе была одна «фирменная черта». Первым дублем Зиновий Александрович снимал сцену всю целиком, событие от начала до конца — получался кусок спектакля. Из-за этого на площадке требовалось пребывание каждого, даже если ты в это время курил в углу без слов». Екатерина Стриженова

Как отметила Стриженова, в его работах те, кто солировал, должны были выучить десять страниц текста. Он это делал для создания общей атмосферы. По словам Стриженовой, добрые воспоминания об этом человеке навсегда останутся в ее сердце.

Напомним, что на момент смерти Зиновию Ройзману было 80 лет. Он член Гильдии кинорежиссеров России.

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