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«Ну хоть не трусы мои»: Николай Басков нашел в Интернете свой носок за 90 тысяч рублей

Музыкант был удивлен такому лоту.

«Ну хоть не трусы мои»: Николай Басков нашел в Интернете свой носок за 90 тысяч рублей
Николай Басков. Фото: Global Look Press

Николай Басков периодически выходит на связь с подписчиками в Сети, чтобы поделиться мыслями, показать, как растут его любимые питомцы-кошки, или просто поднять настроение людям. Так он сделал и на этот раз, опубликовав найденное в Интернете объявление по продаже собственных носков.

Точнее, парное изделие продается без пары. Один носок предлагают потенциальному покупателю за 90 тысяч рублей. Причем, автор объявления утверждает, что вещь принадлежит Николаю Баскову. Артист посмеялся над оказией: «Ну хоть не трусы мои продают на Авито! У меня все».

Носок Баскова продается за 90 тысяч рублей. Фото: соцсети

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