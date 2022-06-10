«Ну хоть не трусы мои»: Николай Басков нашел в Интернете свой носок за 90 тысяч рублей

Николай Басков периодически выходит на связь с подписчиками в Сети, чтобы поделиться мыслями, показать, как растут его любимые питомцы-кошки, или просто поднять настроение людям. Так он сделал и на этот раз, опубликовав найденное в Интернете объявление по продаже собственных носков.

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Точнее, парное изделие продается без пары. Один носок предлагают потенциальному покупателю за 90 тысяч рублей. Причем, автор объявления утверждает, что вещь принадлежит Николаю Баскову. Артист посмеялся над оказией: «Ну хоть не трусы мои продают на Авито! У меня все».

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