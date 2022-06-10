Новости шоу-бизнеса: Соловьев обратился к Пугачевой, как выглядит Кабаева, Пресняков с женой уехали из России

Об этих и других новостях из мира звезд – в обзоре Teleprogramma.pro.

Накануне журналист Владимир Соловьев призвал Аллу Пугачеву рассказать правду. Между тем Максим Галкин дает концерты в городах Израиля, где шутит о сбежавшем экс-политике Анатолии Чубайсе. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми читаемыми 9 июня, — в обзоре Teleprogramma.pro.

Соловьев обратился к Пугачевой

Накануне Владимир Соловьев, которого накануне высмеял Максим Галкин во время одного из концертов в Израиле, обратился к Алле Пугачевой. Журналист попросил Примадонну рассказать миру правду.

«Алла Борисовна, нельзя угрожать правдой. Потому что подумают, что вы все это время молчали и лгали. Откройте рот и скажите, Алла Борисовна, правду», — заявил Соловьев.

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Как выглядит Алина Кабаева

На тренировочном сборе юных гимнасток, который прошел в Сочи, появилась и 39-летняя Алина Кабаева. Она дала наставления будущим звездам спорта.

«Мало ли что бывает в жизни, но вы занимаетесь спортом с малых лет, и, поверьте мне, у вас все получится», — сказала легендарная спортсменка.

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Мама Брежневой отметила 70-летие в Европе

Мама Веры Брежневой с помпой отметила свой юбилей в Европе. Тамаре Галушка исполнилось 70 лет. Поздравить именинницу с днем рождения приехали сразу все ее дочери.

«Сделали лучший подарок маме и самим себе. Четыре дочки съехались из разных стран», — делилась с поклонниками Вера.

Пресняков с женой уехали из России

Никита Пресняков и Алена Краснова уехали в США. Супруги отдыхают в Майами, где живет мама Никиты Кристина Орбакайте.

«Вырвались с любимой в небольшой отпуск», — написал в своих соцсетях Никита Пресняков.

больше по теме «Вырвались»: Никита Пресняков уехал из России вместе с женой

Галкин пошутил над Чубайсом

Максим Галкин с серией концертов катается по городам Израиля. Накануне он решил пошутить над сбежавшим из России экс-политике Анатолии Чубайсе, который теперь находится на Кипре.

«Он явно ищет, где у него корни! Видать, бабка рассказывала: где-то на Средиземноморье, но где конкретно, он не помнит. А так как деньги зарыл везде, то куда деваться — надо искать», — пошутил Галкин.

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