Берег турецкий: стало известно, сколько Виторган потратил на отдых на популярном курорте

В мае семья отдохнула в Турции.

Накануне в Москве состоялось вручение премии TOP Men & First Ladies Awards Russia. «Лучших мужчин» наградили статуэтками в виде льва в короне, а «первые леди России» получили бюсты греческих муз.

Свою награду получили и Эммануил и Ирина Виторган. Их вручили приз в номинации «Союзники, или Культ семьи». На мероприятии они поразили всех своим загаром.

Известно, что в мае семья отдыхала в Турции. Теплым морем и ярким солнцем они наслаждались в Сиде, на берегу Средиземного моря. За десять ночей в семейном номере люкс Эммануил Гедеонович заплатил 553 тысяч рублей. Об этом сообщает «Экспресс газета».

Напомним, 82-летний Эммануил и 59-летняя Ирина Виторган воспитывают двух дочек – трехлетнюю Этель и двухлетнюю Клару.

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