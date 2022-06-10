Несмотря на отмену всего русского: сбежавший из страны Максим Галкин собрался заработать в Европе

Максим Галкин с февраля обосновался с женой и детьми в Израиле и, судя по ближайшим планам, не собирается в Россию. Отдых закончился, наступила пора зарабатывать – шоумен уже дал несколько концертов в городах Земли Обетованной. Но ею одной гастроли не ограничатся – известно, что осенью комик отправится в Австралию и Новую Зеландию. Кроме того, летом артист собирается дать чес по Европе.

О том, что Галкина ждут в разных городах Европы, стало известно накануне. Telegram-канал «Сливки Немалахова» показал лондонскую афишу мужа Пугачевой. Также в планах артиста выступления перед жителями Варшавы, Дублина и Латвии.

Правда, как в Европе будут принимать русского комика, пока неизвестно. Ведь сейчас в Старом Свете тренд на отмену всего, связанного с Россией.

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