«Он исчерпал себя»: Богомолов хлестко ответил депутату Госдумы

Накануне депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал постановку «Король Лир», режиссером которой является Константин Богомолов. Муж Ксении Собчак не стал молчать и ответил народному избраннику в своем телеграм-канале.

«Я очень любил этот спектакль. Конечно, он был создан в иную эпоху, да и я сам был иным. 10 лет прошло с момента его создания. Он исчерпал себя и остался в прошлом Вот уж правда, в России было две беды, и первая никак не хочет исчезнуть», — написал режиссер.

Театрал пояснил, что постановка «Лир» существовала десять лет, а ее показ был завершен совместным решением с театром Приют Комедианта.

Напомним, ранее стало известно, что Ксения Собчак собирается открыть собственный факультет в онлайн-школе «Синергия», где будет обучать удаленным специальностям.

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