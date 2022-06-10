Миллионы на школу: сколько Пугачева и Галкин тратят на образование детей

В начале марта Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми уехали в Израиль. Второй класс восьмилетние Лиза и Гарри окончили онлайн.

Недавно Алла Пугачева заявила, что к сентябрю вернется с детьми в Москву. Учатся звездные наследники в элитном учебном заведении – Первой Московской гимназии, школе-партнере МГУ им. Ломоносова.

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Занятия в гимназии идут на двух языках – русском и английском. Кроме того, есть дополнительные уроки, которые заканчиваются только вечером. Все это обходится знаменитым родителям в круглую сумму. В прайсе школы указано, что год обучения стоит миллион 680 тысяч рублей. Таким образом, Пугачева и Галкин тратят только на обучение двойняшек более 3 млн рублей в год.

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