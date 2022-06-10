Куда муж смотрит: располневшая Лера Кудрявцева оказалась в объятиях бывшего бойфренда

Известная блондинка снова скомпрометировала себя на публике.

Телеведущая Лера Кудрявцева совсем недавно отметила с мужем-хоккеистом Игорем Макаровым десятилетие совместной жизни. Но в отпуск улетела без него. Она отдыхает в Адлере и уже успела скомпрометировать себя снимками с бывшим бойфрендом.

В объятиях Сергея Лазарева, с которым несколько лет она строила любовь, Кудрявцева появилась в холле отеля. Более того, они договорились о встрече заранее – теледива опубликовала переписку.

Из общения Кудрявцевой и Лазарева стало понятно, что пара не перестает переписываться, много шутит и подтрунивает друг над другом. Телеведущая даже проговорилась, что поправилась на 8 килограммов.

Кстати, ранее Кудрявцеву видели в компании другого мужчины. Она не скрывала его имени – это телеведущий Андрей Разыграев, и блондинка даже признавалась ему в любви.

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