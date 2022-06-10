«Могу позволить»: Волочкова рассказала о своих источниках дохода

Роскошная жизнь Анастасии Волочковой порою не дает покоя злопыхателям. В сети то и дело обсуждают, откуда у балерины деньги на такую безбедную жизнь – загородный дом, квартира в Москве, авто премиум класса и двухнедельные отпуска на Мальдивах.

Устав от сплетен, Анастасия решила рассказать, из чего складывается ее доход.

«Для кого-то я делаю это на безвозмездной основе, с кого-то беру большие деньги. У меня есть недвижимость, есть то, с чего могу зарабатывать. Я живу роскошно. Могу позволить себе поехать в любое путешествие, заплатить любые деньги за Мальдивы, пригласить с собой того человека, которого хочу. Может, он не богат, но у него большое сердце и достоинство», — цитируют Волочкову «Пятый канал».

Напомним, недавно Анастасия Волочкова вернулась из Турции, где отдыхала с новым возлюбленным. По ее словам, турецкий бизнесмен сказочно богат.

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