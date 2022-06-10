«Императрица!»: Наталья Рудова щегольнула красивым декольте в пышном платье с корсетом

Актриса Наталья Рудова порадовала поклонников новыми снимками из своего отпускного путешествия. Красавица ездила отдыхать в Санкт-Петербург и устроила поход в царские палаты, по которым с удовольствием побродила, нарядившись под стать обстановке – выбрала пышное платье с корсетом и открытыми плечами.

Позировала Рудова сама себе для селфи в старинном зеркале, демонстрируя точеную талию и обнаженные покатые плечи. Умопомрачительное декольте произвело впечатление на многих ее фолловеров – в комментариях люди рассыпались в комплиментах перед любимицей.

«Императрица Наталья!», «Сочетание огонь!», «Интерьер вам подходит», «Шикарно», «Красотка», «Богиня», — комментируют фото подписчики.

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