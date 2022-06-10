Откровеннее некуда: Михалкова с декольте до пупка засветила все, что можно

Актриса Юлия Михалкова активно ведет свою страницу в соцсетях. Там она делится рабочими моментами и горячими снимками. к тому же экс-звезде «Уральских пельменей» есть, что показать. Точеная фигура, роскошные формы — фанаты 38-летней артистки зачастую трепещут от счастья.

На этот раз Юлия поделилась кадрами со съемочной площадки. Юлия надела жилет на голое тело и модные брюки. Фасон наряда позволил артистке блеснуть своими формами.

«Вау! Шикарная! Какая классная! Круто», — писали пользователи Сети.

Напомним, шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова покинула в 2019 году. По слухам, звезда просила увеличить ей сумму гонораров, но организаторы не пошли на такой шаг.

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