Формы на зависть: Елизавета Туктамышева в черном бикини блеснула фигурой у бассейна

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева после окончания спортивного сезона успела отдохнуть на Мальдивах. Красавица много купалась и загорала, а также радовала поклонников снимками с пляжа. Теперь она вернулась в Москву и с новыми силами приступила к тренировкам.

В перерывах между занятиями Туктамышева устроила себе отдых. Она посетила СПА-центр и показала, как проводит в нем время. Щеголяя спортивной фигурой в черном бикини, красотка продефилировала к бассейну и прыгнула с бортика в воду. Кадры она запостила в своем микроблоге, на радость подписчикам.

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