Серьезные последствия: чего лишится Наташа Королева в случае развода с Тарзаном

Слухи о разводе Наташи Королевой и Сергея Глушко ходят уже давно. Хотя пара периодически от них открещивается, но дыма без огня не бывает. В Сети говорят, что причин моет быть две – неверность Тарзана и расхождение в политических взглядах и танцора и его жены.

В случае развода, супругам есть, что делить. Это не только недвижимость, но и цифровой счет. Еще в прошлом году стало известно, что за донорскую яйцеклетку Наташа Королева получила от своего друга 50 биткоинов, а это по нынешним меркам – 177 млн рублей.

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«Если нет брачного договора, имущество делится поровну между супругами. Это вся нажитая в браке недвижимость, а также движимое имущество, заработки, деньги на счетах и прочее», — цитирует «Комсомольская правда» адвоката Андрея Алешкина.

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