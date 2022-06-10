Ждут с нетерпением: на концерт Галкина в Юрмале почти не осталось свободных мест

На днях Максим Галкин, который в эти дни с гастролями ездит по городам Израиля, заявил, что 4 августа планирует выступить в Латвии.

Между тем билеты в концертный зал «Дзинтари» стоят немало – от 20 до 120 долларов за квиток в зависимости от сцены. К этому моменту осталось совсем немного свободных мест.

Напомним, накануне Максим Галкин опубликовал в своем телеграм-канале видеообращение, в котором отметил, что он всегда любил Россию и никогда не отзывался о ней плохо. Шоумен подчеркнул, что за 28 лет своей карьеры критиковал только чиновников и коррупционеров.

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