«Делает все, чтобы его в Россию никогда не приняли»: Шахназаров оценил израильские шутки Галкина

Максим Галкин уже четвертый месяц живет в Израиле с женой Аллой Пугачевой и детьми. С июня у шоумена начались гастроли по стране, и в Сети то и дело появляются отрывки с его выступлений. Одна из шуток оказалась в распоряжении Михаила Шахназарова, писателя и журналиста. Он не смог пройти мимо увиденного и прокомментировал это в своей YouTube-программе «Абзац».

В частности, Шахназаров поразился высказываниям Галкина про НАТО, выпадам в адрес журналистов Ольги Скабеевой и Владимира Соловьева, мол, «нравится – не нравится, НАТО расширяется». Журналист отметил, что муж Пугачевой выглядит при этом жалко, а такие шутки недопустимы за границей.

«Если человек совершил ошибку, у него всегда есть возможность извиниться и дать понять своему зрителю, донести до них извинения свои и сделать хотя бы один шаг, чтобы в свою страну вернуться. Максим ведет себя по-иному. Он делает все для того, чтобы его в Россию никогда не приняли», — убежден Шахназаров.

Михаил Шахназаров добавил, что его знакомые в Израиле не оценили юмора Галкина. «Мягко говоря, не понравились. Более того, некоторые сказали: «Нам просто стыдно за это», — поведал журналист.

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