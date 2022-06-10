«Бабе сорок лет скоро, а она со сцены стриптиз танцует»: Абрикосов растоптал Бузову после ее шоу

Бывший участник «Дома-2» Май Абрикосов, настоящее имя которого Роман Тертишный, прошелся по Ольге Бузовой, которую знает еще со времен телепроекта – они вместе участвовали в телестройке. После шоу певицы «Вот она я» он разразился в адрес артистки волной негодования. Его возмутил стриптиз, а также преображение Бузовой в Деву Марию.

«Сидела, помню, глазки опустит в землю, раскраснеется, плачет, вся такая искренняя, ранимая. И кто сейчас эта демониха? Бузова потеряла всякое к себе уважение. Мама у нее стоматолог, вроде, отец — строителем подрабатывает. Стыдно им, наверное, за такую дочь, опозорившую весь их род и фамилию. Какой кошмар. Бабе сорок лет скоро, а она со сцены стриптиз танцует для незнакомых мужиков», — пишет Абрикосов.

Ранее Ксения Бородина ополчилась на Мая Абрикосова, обозвав его нецензурным словом, за то, что мужчина регулярно комментирует ее жизнь.

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