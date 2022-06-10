«Не порви плавки»: Тимати поднял на смех боксирующего Джигана

Рэпер Тимати не смог пройти мимо новых кадров своего давнего товарища Джигана. Исполнитель хита «Холодное сердце» показал свою тренировку в лучах заката: боксируя, Джиган исполнил пару фронт-киков, чем вызвал смех Тимати. И он решил поделиться эмоциями со своими подписчиками, а заодно и подшутил над коллегой.

«Дед, палехче. Не порви плавки», — поддел Тимати рэпера.

За последнее время Джиган заметно набрал в весе. Но, судя по всему, его это не беспокоит. Да и боксировать не мешает.

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