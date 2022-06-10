«Нанесли огромный репутационный вред нашему государству»: политолог предложил наказать сбежавших звезд

За пределами России скрылись многие знаменитости и возвращаться не спешат.

Политолог Ольга Дегтярева считает, что в отношении сбежавших из страны звезд нужно ввести санкции. Об этом она заявила изданию «Слово и дело», рассуждая об отмене русской культуры в Европе и на Западе.

С начала российской кампании по защите Донбасса нашу страну покинуло огромное количество людей. Особенно громким стал массовый исход звезд. За границей сейчас по-прежнему остаются Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми, Чулпан Хаматова, Андрей Макаревич, Татьяна Лазарева и многие другие знаменитости. Их следует наказать, убеждена Дегтярева. Она объяснила, почему.

«Своим действием они нанесли огромный репутационный вред нашему государству. Более того, многие из них выступают на различных протестных акциях, и этот пример отвратителен для россиян. Даже равнодушный человек возмутится и скажет, что в такой ситуации сор из избы не выносят. Я считаю, должны быть санкции», — рассуждает Дегтярева.

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