Первые шаги – с папой за ручку: Иван Янковский показал годовалого сынишку

Наследник подрос и уже уверенно стоит на ногах.

Год назад, в июне 2021 года, Иван Янковский познакомил поклонников с новорожденным сынишкой. Назвали наследника Олегом, в честь знаменитого прадедушки. О том, что 12 месяцев пролетело, и малыш уже совершает свои первые шаги, молодой отец напомнил в микроблоге, поделившись новой фотографией с подросшим сыном.

Янковский держит за ручку своего кроху, и тот уже уверенно осматривается по сторонам – привычное дело для любознательного малыша, только начинающего свой большой путь.

Напомним, что сына Янковскому родила актриса Диана Пожарская. Пара долго скрывала свои отношения, а спустя полгода после рождения ребенка все-таки поженилась.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.