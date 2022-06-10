Присела у окна: Юлия Михалкова в шелковом платье-сорочке показала округлости своей фигуры

Актриса и телеведущая обладает формами на зависть.

Бывшая звезда популярного юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова регулярно выходит на связь с поклонниками. В этот раз красотка показала себя на съемочной площадке. Она игриво продефилировала в интерьерах гостиницы, демонстрируя себя в красивом наряде.

Скинув черный плащ, актриса осталась в нежном шелковом платье-сорочке, подчеркнувшем ее точеную фигуру. Расположившись на подоконнике, Михалкова закинула ногу на ногу и, слегка наклонившись, явила миру красивое декольте на тонких бретелях.

Напомним, Михалкова покинула проект «Уральские пельмени» в 2019 году. Сейчас она много времени уделяет экологическим программам, играет в антрепризах, ведет «Детский КВН».

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