«Салатовый family look»: Кудрявцева в платье оверсайз и джинсовой куртке встретилась с пополневшим Лазаревым

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она знакома со многими артистами от Лады Дэнс до Филиппа Киркорова.

Сама телеведущая долгое время не могла обрести счастье в личной жизни, пока не встретила хоккеиста Игоря Макарова. Супруги вместе уже 10 лет и растят дочку Марию. На днях они отпраздновали годовщину отношений.

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Обычно Лера постоянно ездит на съемки. Но на этот раз ей удалось вырваться на несколько дней в отпуск. Блондинка отдыхает с наследницей в Сочи.

Она то и дело делится кадрами, на которых Мария трапезничает в ресторане или играет с местными котами. Оказалось, что на курорт приехал и Сергей Лазарев, который раньше был бойфрендом телеведущей.

Кудрявцева облачилась в платье оверсайз желтого цвета и джинсовую куртку из денима. Она умело сделала фигуру стройнее за счет фасона наряда. Лук дополнили плетеная сумка и зеленые кроссовки. Лазарев оделся с ней в одном стиле. Он признался, что поправился на отдыхе на 8 килограммов.

«Встретились с Сережей! Разговоры, разговоры. Был прекрасный вечер! Приготовила лечебную водичку, приезжай — забирай», — с юмором заявила блондинка.

«Салатовый family look! Люблю», — написал певец.

Поклонники были рады снова видеть их вместе. Лера дружит с артистом уже много лет. «Высокие отношения», «Вы такие хорошенькие вместе», «Даже оделись в одном цвете», «Ржу, до слез, не могу», «Стройная, яркая, стильная, красивая», «Какие крутые», — прокомментировали пост подписчики.

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