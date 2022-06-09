Крутит тайный роман? Бузова в купальнике нырнула в бассейн с лепестками роз

Телеведущая проводит отпуск в Турции. У нее в номере сначала появились шарики в виде сердец, а потом ее ждал сюрприз на улице.

Ольга Бузова является одной из самых известных телеведущих в России. Она не только ведет несколько передач, но также поет. В этом году артистка уже играла в театре и не раз красовалась на премиях и красных дорожках.

Примечательно, что лишь в личной жизни она не обрела счастье. Однако в интервью Светлане Бондарчук звезда призналась, что ухажеры у нее есть.

После большого концерта в Москве Ольга решила устроить себе отпуск. Она приехала в Турцию, где проводит первые летние дни. Артистка много купается и загорает.

Примечательно, что вечерами она облачается в романтичные наряды. Но на днях поклонники заметили, что в номере звезды оказались воздушные шарики в виде сердце. А теперь Бузова ждал другой сюрприз. Весь бассейн кто-то усыпал лепестками роз.

Певица сразу занырнула в воду. Она покрасовалась в мини-бикини желтого цвета среди лепестков. Ольга позировала, не скрывая красоту фигуры.

«Настоящая красота живет в сердце, отражается в глазах и проявляется в поступках», — написала звезда.

Поклонники пришли в восторг от видео. Некоторым стало жалко работников отеля, которым придется чистить бассейн. Другие заподозрили, что у Бузовой новый роман. Хотя она сама утверждает, что приехала лишь с подругой Юлией Самедовой.

В бассейне также был поднос с игристым и бокалами. «Нереально. Покрылась любовью», «Ой, так красиво», «Выглядишь роскошно», «Отель такие подарки не делает! Кто спонсор?», «А мужчина так ухаживает?», «Оля, с кем ты там мутишь?» — стали писать подписчики.

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