Бывший муж Риты Агибаловой Женя Кузин из «Дома-2» собирает деньги в соцсети

У бывшего участника «Дома-2» Евгения Кузина минусы по всем фронтам. Он расстался с двумя женами — Ритой Агибаловой и Сашей Артемовой, каждая из которых растит от него ребенка.
Полный абзац у Евгения Кузина не только в личной жизни, но и в карьере. Молодой мужчина не может сам заработать денег. За финансовой помощью он обратился к подписчикам.
Евгений Кузин рассказал, что деньги нужны на лечение его отцу. Требуется операция, за которую нужно заплатить.
«Я обращался в три банка, везде отказали», — пожаловался подписчикам Евгений Кузин.
Фолловеры вместо помощи разразились гневными комментариями в адрес нерадивого Кузина, и он был вынужден снести свой пост с просьбой о помощи.
Правда, нашлись и те, кто готов поддержать Женю Кузина, но он уже «надул губки» и заявил, что справится сам.
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