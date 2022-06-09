Бывший муж Риты Агибаловой Женя Кузин из «Дома-2» собирает деньги в соцсети

Экс-участник проекта Евгений Кузин обратился за помощью к поклонникам.

У бывшего участника «Дома-2» Евгения Кузина минусы по всем фронтам. Он расстался с двумя женами — Ритой Агибаловой и Сашей Артемовой, каждая из которых растит от него ребенка.

Полный абзац у Евгения Кузина не только в личной жизни, но и в карьере. Молодой мужчина не может сам заработать денег. За финансовой помощью он обратился к подписчикам.

Евгений Кузин рассказал, что деньги нужны на лечение его отцу. Требуется операция, за которую нужно заплатить.

«Я обращался в три банка, везде отказали», — пожаловался подписчикам Евгений Кузин.

Фолловеры вместо помощи разразились гневными комментариями в адрес нерадивого Кузина, и он был вынужден снести свой пост с просьбой о помощи.

Правда, нашлись и те, кто готов поддержать Женю Кузина, но он уже «надул губки» и заявил, что справится сам.

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