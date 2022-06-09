«Свежие ноготки»: Дарья Пынзарь похвасталась маникюром в нюдовых оттенках

Ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь показала цвет, который идеален для лета.

Бывшая участница, а ныне ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь обожает ухаживать за собой. Блондинка старается выглядеть всегда безупречно.

Дарья Пынзарь не только красиво одевается, но и уделяет много внимания своим коже, ногтям и волосам.

Дарья Пынзарь регулярно посещает мастера маникюра и педикюра, а после процедур всегда докладывает поклонникам, какому цвету она отдала предпочтение на этот раз.

В микроблоге Дарья Пынзарь продемонстрировала идеально обработанные ноготочки, которые покрыла нежно-розовым, почти нюдовым оттенком.

«Свежие ноготки», — подписала видео Дарья Пынзарь.

Такой цвет просто идеален для лета. В жаркую погоду от него так и веет прохладой.

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