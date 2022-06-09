Ветер в волосах: Кети Топурия прокатилась с мужем-дипломатом на мотоцикле

Солистка группы «А’Студио» поделилась трогательными семейными кадрами. Она показала, как проводит время со Львом Деньговым.

Кети Топурия является известной певицей. Она уже давно стала солисткой группы «А’Студио». У нее есть целая армия поклонников.

Примечательно, что певицу многие любят не только за голос, но и за безупречное чувство стиля. Она два года назад вышла замуж за дипломата Льва Деньгова и вскоре родила сына Адама. А от первого брака у звезды растет дочка Оливия.

Топурия после родов быстро вернулась в форму. Она может похвастаться стройной фигурой. На днях артистка повеселилась на празднике, который устроила в честь дня рождения мужа.

Тогда она щегольнула в серебристом мини-платье. А теперь певица уединилась с мужем на природе. Она поделилась трогательными кадрами, на которых катается с возлюбленным на мотоцикле.

Примечательно, что Кети предстала в шлеме и футболке. Она покрасовалась на камеру. А приехали супруги к водоему с лодками и гамаками. Певица засняла дом с панорамными окнами, который расположен в лесу. А вот дочку и сына она не показала. Не исключено, что влюбленные захотели провести время вдвоем.

Поклонники осыпали их комплиментами. Многие признались, что не видели таких идеальных отношений. «Как классно», «Вы бесподобные», «Красотка», «Вау, какие места», «А Лев еще и гонщик», «Это выглядит красиво», «Ну у вас идеальные отношения, идеальные выходные», — прокомментировали кары подписчики.

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