«Свет включите, пожалуйста»: Галкин не постеснялся показать, в каком маленьком зале выступил в Израиле

Телеведущий и пародист Максим Галкин в микроблоге регулярно отчитывается о том, в каких городах Израиля он уже дал концерты.

С начала июня муж Аллы Пугачевой Максим Галкин объездил уже несколько городов. Причем, если в Москве Максим Галкин собирал огромные залы, то в Израиле он выступает в небольших помещениях, напоминающих российские Дома культуры.

Между тем, Максим Галкин не устает благодарить каждого зрителя, купившего билет на его выступление.

В микроблоге шоумен поделился видео, на котором запечатлен финал его концерта в городке Нес-Циона с населением чуть больше пятидесяти тысяч человек.

«А свет включите, пожалуйста, чтобы я всех увидел моих любимых зрителей», — говорит в кадре Максим Галкин.

Когда камера показала зал, стало очевидно, что он совсем небольшой. Но Максиму Галкину сейчас не приходится выбирать, он оказался в сложном материальном положении, и теперь для него важна каждая копеечка.

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