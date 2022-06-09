Миша прильнул к животу: беременная Тодоренко в кроп-топе запечатлелась с сыном

Регина Тодоренко уже давно работает на телевидении. Если сначала она строила карьеру певицы, то потом проявила себя как ведущая шоу «Орел и Решка», а также как блогер.

А после свадьбы с Владом Топаловым она стала еще более узнаваема. У пары подрастает сын Михаил. Но в этом году пара объявила, что ждет пополнения в семье.

Тодоренко любит путешествовать, поэтому даже в интересном положении не сидит на одном месте. Она уже успела отдохнуть на Бали, где виделась с подругами, а потом телеведущая уехала с семьей в Канаду.

На этот раз она поделилась кадрами из зоопарка, где познакомилась с лемуром. А также Регина выложила трогательное фото с сыном.

Михаил прильнул спиной к ее животу. Кроп-топе едва прикрыл ее оформившуюся фигуру. Звезда покрасовалась на лужайке без макияжа.

«Быть мамой одного малыша — это счастье. А как это быть мамой двоих? Расскажите свои истории, сложно ли с двумя, легко ли вошли в режим, быстро ли старший принял младшего?» — написала она.

Ранее звезда также призналась, что у нее есть опасения, что сын будет ее ревновать к новорожденному брату или сестре. «Это еще круче», — заверила Наталья Подольская. «С одним у тебя глаз дергается, а с двумя еще и задняя левая нога», «Какая милашка», «Сынуля уже большой», — стали писать подписчики.

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