«Ой, нога расплылась»: Семенович в мокром купальнике на шнуровке не скрыла следы фотошопа

Певица решила показать свою фигуру без прикрас на отдыхе.

Анна Семенович является одной из самых известных певиц. Она уже давно покинула группу «Блестящие». Артистка построила сольную карьеру. Однако она знает, что многие поклонники восхищаются не только ее вокалом.

Анна обладает нестандартной фигурой и не перестает работать над собой. А лишний вес она умело скрывает с помощью нарядов.

Примечательно, что на днях Семенович уехала в Турцию. Она решила провести время с семьей на море. Вечерами певица гуляет в романтичных платьях, выбирая свободный крой. А вот днем купается и загорает.

На этот раз артистка поделилась кадрами, на которых плескается в море в купальнике на шнуровке. А на борту яхты для нее жарят мясные котлеты.

Потом Анна устроила фотосессии, надев поверх мокрого купальника прозрачную водолазку, которая не скрыла слегка выпирающий живот. Певица продемонстрировала фигуру во всей красе.

«Время с семьей бесценно. В Москве мы не часто видимся, я много работаю, много летаю и часто не получается приезжать в гости к своим близким людям. Но, что может быть важнее родных , я так рада , что мы встретились в Турции и провели такой классный день. Мои, для отдыха выбрали отель. Он поразил меня своей красотой и величием», — написала звезда.

Поклонники отметили, что Семенович выглядит стройнее. Многие восхитились яркими кадрами. «Все супер, только хотелось бы меньше фотошопа», «Ох и талия», «Немного косячный фотошоп», «Ой, нога расплылась», «На видео вы даже лучше получились», — прокомментировали пост подписчики.

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