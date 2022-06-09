«Я сейчас чувствую себя настоящей»: Вера Брежнева заговорила о главном после важного события в семье

Экс-солистка группы «ВИАГра» Вера Брежнева из Италии обратилась к поклонникам.

Бывшая солистка группы «ВИАГра» Вера Брежнева обычно воздерживается от откровений. Она может говорить с поклонниками на какую угодно тему, но только не своей личной жизни.

Между тем, в микроблоге Вера Брежнева сделала неожиданное признание, которое заставит о многом задуматься

Не исключено, что певица имеет в виду свои непростые отношения с супругом, продюсером и музыкантом Константином Меладзе. Паре в последнее время предрекают крах брака.

«Я сейчас чувствую себя настоящей, как никогда. Без панцирей и масок. Честной с собой, ранимой. Но наполненной любовью, вселенской нежностью и светом», — написала в микроблоге Вера Брежнева.

Напомним, накануне мама Веры Брежневой отметила 70-летие. На день рождения Тамары Галушка, который она праздновала в Италии, приехали все ее дочери.

Вера Брежнева делилась в микроблоге видео с участием мамы, себя и трех своих сестер. Константину Меладзе, судя по всему, места в женской компании не нашлось

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