«Я сейчас чувствую себя настоящей»: Вера Брежнева заговорила о главном после важного события в семье

Бывшая солистка группы «ВИАГра» Вера Брежнева обычно воздерживается от откровений. Она может говорить с поклонниками на какую угодно тему, но только не своей личной жизни.
Между тем, в микроблоге Вера Брежнева сделала неожиданное признание, которое заставит о многом задуматься
Не исключено, что певица имеет в виду свои непростые отношения с супругом, продюсером и музыкантом Константином Меладзе. Паре в последнее время предрекают крах брака.
«Я сейчас чувствую себя настоящей, как никогда. Без панцирей и масок. Честной с собой, ранимой. Но наполненной любовью, вселенской нежностью и светом», — написала в микроблоге Вера Брежнева.
Напомним, накануне мама Веры Брежневой отметила 70-летие. На день рождения Тамары Галушка, который она праздновала в Италии, приехали все ее дочери.
Вера Брежнева делилась в микроблоге видео с участием мамы, себя и трех своих сестер. Константину Меладзе, судя по всему, места в женской компании не нашлось
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