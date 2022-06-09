«Солнечное настроение»: Алсу вслед за Топурией щегольнула в лимонном костюме и тапочках Prada

Алсу является одной из самых известных певице. Она выступает на сцене с юных лет. Примечательно, что артистка даже спустя годы может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом.

При этом она растит троих детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля. Обычно звезда выступает в костюмах или платьях. А вот в обычной жизни порой она одевается в молодежном стиле.

На этот раз Алсу отказалась от джинс и платьев. Она вышла на улицу в лимонном спортивном костюме оверсайз. Яркий образ она дополнила лишь черным тапочками Prada и солнцезащитными очками с цветными стеклами.

Певица оделась в стиле спорт-шик и поддержала тренд на яркие цвета. Примечательно, что она сделала нежный макияж и собрала волосы под кепку.

«На работу. Такое вот солнечное настроение», — написала звезда.

Недавно в таком же костюме, но белого цвета, щегольнула Кети Топурия. Знаменитая певица славится своим чувством стиля. Она тоже успела приобрести обновки к лету.

Поклонники в свою очередь остались в восторге от того, как выглядит Алсу. «В желтом! Это бывает редко, а зря!», «Куколка», «Цвет настроения — солнце», «Наша пчелка», «Как круто выглядишь», «Вам не дашь больше 18», «Крутой лучок», «Алсу прям само совершенство», «Ну тапочки особенно вписались в образ», — прокомментировали пост подписчики.

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