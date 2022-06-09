Стройная и изящная: Рудковская в черном мини-платье вышла на лед, чтобы поддержать Плющенко

Яна Рудковская является известным музыкальным продюсером. Она уже давно счастлива в браке с олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. У них подрастают дети: девятилетний Саша и годовалый Арсений.

Несмотря на большое количество работы, светская львица успевает посещать красные дорожки и модные показы. А 9 июня она появилась на шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко».

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Несколько месяцев фигурист готовил выступления. На льду блеснули имениты спортсмены: Аделина Сотникова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Марк Кондратюк и другие фигуристы.

А ведущей вечера стала Рудковская. Она не могла не поддержать своего мужа. На лед она вышла в черном бархатном мини-платье с вышивкой. Сказочный наряд подчеркнул ее стройные ноги.

Для зрителей было подготовлено много ярких моментов. Так Трусова представила новый парный номер с Дмитрием Михайловым. А сына Плющенко исполнит свою новую спортивную программу вместе с членами юниорской сборной России.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 47-летняя Рудковская. Многие отметили, что она тоже могла бы выступить с возлюбленным. «Какая красивая», «Яна умеет выглядеть эффектно», «Такая классная жена у Жени», «Ножки просто фантастика», «Как вы изумительно выглядите в этом наряде», — стали писать пользователи Сети.

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