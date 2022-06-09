Стала мастерицей: Кудрявцева засняла подросшую дочку за новым увлечением

Лера Кудрявцева уже давно счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Накануне они отпраздновали 9-летие со дня свадьбы и 10-летие отношений.

Примечательно, что у пары подрастает дочка Мария, которой три года. Внуку телеведущей Льву недавно исполнилось четыре года. Звезда признавалась, что боялась рожать в уже элегантном возрасте, но решила осчастливить мужа.

Обычно Кудрявцева много времени проводит на съемках, где демонстрирует стильные наряды. А на днях она уехала с семьей в Сочи. Там блондинка наслаждается теплой погодой. Примечательно, что Мария уже подружилась с местным котом и нашла любимый фрукт — лимоны.

А вот 9 июня Лера засняла, как дочка уплетает пельмени за обедом. Малышка была в зеленом платье в горох и нагруднике. Она наслаждалась едой.

Также крохе некогда скучать. Телеведущая предпочла отвести ее на уроки раскрашивания кукол. Мария с сосредоточенным видом раскрашивала фигурку принцессы.

Поклонники восхитились тем, как выглядит девочка. многие отметили, что она растет артистичной. «Какая роскошная кукла вышла», «Вот это мастерица», «А как она аппетитно всегда ест», «Лера, показывайте ее чаще», «Она может стать актрисой», «До чего классная», «Маленькая леди растет», «Ну она ваша копия», — стали писать подписчики.

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