Звезда «Тайн следствия» Анна Ковальчук изменилась до неузнаваемости

Звезда популярного сериала «Тайны следствия» Анна Ковальчук редко появляется на красных дорожках. За жизнью актрисы в основном можно наблюдать лишь через ее социальные сети.

Артистка много играет в театре. И ради роли в спектакле «Вишневый сад» она кардинально изменила свою внешность. Чтобы максимально точно передать образ, Анна облачилась в черный парик, а лицо выбелила.

Посмотрите на этот снимок. Ковальчук невозможно на нем узнать.

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