Мари Краймбрери сделала громкое заявление по поводу романа с Манукяном

Бывший парень Ольги Бузовой Давид Манукян, по некоторым данным, закрутил роман с украинской певицей Мари Краймбрери. Парочку несколько раз видели обнимающихся, да и живут молодые люди вроде как уже вместе.

Однако Мари эту информацию опровергает.

«Слухи о романе — это слухи. Не могу сказать, что у меня какая-то эмоция возникла, когда я впервые его увидела в клипе Бузовой. Как сейчас? А сейчас он классный пацан, конечно», — сказала Краймбрери во время эфира на радио «Русский хит».

Дава и Мари познакомились осенью прошлого года на съемках телешоу «Дуэты». В этом телепроекте на канале «Россия 1» продюсеры поставили Даву в пару с Краймбрери петь песню Amore.

Давид был очарован партнершей и добивался внимания Мари через соцсети. «Кажется, я влюбился! — писал он на своей страничке.

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