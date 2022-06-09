«Отвыкла от себя»: постройневшая Брежнева в кроп-топе на завязках попала в объектив сестры

Певица провела день с семьей. Она призналась, что несколько месяцев не обращала внимание на отражение в зеркале.

Вера Брежнева является известной певицей. Не так давно она вспомнила, как приехала в Киев на кастинг и стала там жить.

Много лет блондинка выступала в составе группы «ВИА Гра», а потом она прославилась как сольная исполнительница. Однако в России артистка не появлялась давно. Она находилась в Польше, где работала волонтером на складе. А недавно звезда приехала в Италию.

Там у Веры и ее мужа Константина Меладзе есть свой особняк. Певица накануне отпраздновала 70-летие своей мамы Тамары Галушка. Примечательно, что из разных стран на праздник съехались родные.

Она повидалась с сестрами: Анастасией, Викторией, Галиной. Они посидели в кафе, а потом катались на машине. Брежнева, как оказалось, впервые смогла отвлечься от своих проблем и переживаний.

Она поделилась кадром, который сделала ее сестра. Певица предстала за столом в кроп-топе на завязках цвета омлета и черных брюках. Она распустила волосы и сделала неброский макияж.

«За 105 дней отвыкла от себя. ….. изменила отношение ко всему. Отражение в зеркале не волновало. Но вдруг вчера на фото, сделанном сестрой, увидела себя со стороны», — написала звезда.

«Мы уже никогда не будем такими, как прежде. И я уже понимаю, что становлюсь другой. Теперь у этих глаз, морщин, седины, нет желания прятаться за фильтрами. Нет желания больше понравится. Но есть желание жить», — добавила она.

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