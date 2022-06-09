«Откройте рот»: Соловьев обратился к Пугачевой после концертов Галкина

Известный журналист Владимир Соловьев отреагировал на скандальное выступление Максима Галкина в Израиле. Комик высмеял своих коллег по цеху, а где-то даже оскорбил.

Соловьев, в свою очередь, обратился к Алле Пугачевой в эфире передачи «Соловьев LIVE». Он попросил Примадонну рассказать миру правду.

«Я обращаюсь к Алле Борисовне, которую очень уважаю: Алла Борисовна, нельзя угрожать правдой. Потому что подумают, что вы все это время молчали и лгали. Откройте рот и скажите, Алла Борисовна, правду», — заявил Соловьев.

А Максиму Галкину Владимир Соловьев напомнил события в Донбассе, на которые он, в частности, ранее не обращал никакого внимания.

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