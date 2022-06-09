Губернатор Воробьев: силами Подмосковья к 1 сентября восстановят пять школ ДНР

К началу учебного года планируется открыть школы в двух районах Республики.

В течение летних месяцев Подмосковье будет заниматься восстановлением пяти школ, находящихся в Новоазовском и Тельмановском районах ДНР. Информация об этом поступила от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева:

«Мы прекрасно знаем, как тяжело, как сложно все на этих территориях. И, в свою очередь, стараемся максимально лепту внести. К 1 сентября в Новоазовском и Тельмановском районах мы восстановим пять школ», — сказал глава Подмосковья на форуме «Наша Родина — Россия. Доброе слово — образование и воспитание в новой реальности».

По словам губернатора, будут приложены все усилия, чтобы школы смогли принять детей уже 1 сентября этого года. Андрей Воробьев убежден:

«Это нормальная вещь, когда ты помогаешь тем, кто в беде, кто нуждается в помощи. И этот один из элементов воспитания. Мы считаем, важно прививать это в школах, среди детей в этом современном, динамичном, часто цифровом мире».

Стоит добавить, что за последние месяцы подмосковные школы собрали огромное количество гуманитарной помощи для Донбасса: в этом участвовали как ученики, так и учителя. Губернатор Воробьев прокомментировал это начинание:

«Мы считаем это очень важным как с точки зрения воспитания, так и с точки зрения солидарности, помощи тем, кто оказался в сложной ситуации», сообщает Телеканал «360».

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.