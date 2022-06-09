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«Я ему написал, он ответил»: Цискаридзе рассказал о реакции Галкина на новый формат шоу «Сегодня вечером»

Цискаридзе и Галкин по-прежнему дружат.

«Я ему написал, он ответил»: Цискаридзе рассказал о реакции Галкина на новый формат шоу «Сегодня вечером»
Николай Цискаридзе. Фото: Global Look Press

Николай Цискаридзе с недавнего времени стал новым ведущим популярной программы Первого канала «Сегодня вечером». На этом посту артист заменил уехавшего в Израиль Максима Галкина.

Кстати, Цискаридзе с Галкиным по-прежнему общаются, несмотря ни на что. Как только балетмейстер снял первый выпуск, он, оказывается, сразу написал Максиму.

«Когда мне предложили стать ведущим «Сегодня вечером», мне позвонила руководитель проекта Наталья Никонова и сказала: «Николай, не хотите придерживаться сценария, не надо, говорите от себя». Она по-доброму поговорила со мной.

Я дружу с Максимом Галкиным, после того, как провел первый эфир, я ему написал. Он шуточно ответил. Конечно, вести программу, как это делает Максим или Андрей Малахов, я не смогу. Я могу ее вести только как Цискаридзе», — цитирует слова артиста kp.ru.

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