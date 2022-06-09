Фигура преобразилась: беременная Тодоренко в велосипедках цвета апельсина и топе отметилась в зоопарке

Телеведущая провела время с семьей на природе. Она показала, как выглядит на последних сроках беременности.

Регина Тодоренко является телеведущей. Она уже давно строит карьеру и может похвастаться тем, что вела передачу «Орел и Решка». Также Регина реализовывает себя как певица.

Уже давно она счастлива в браке с Владом Топаловым. У них подрастает сын Михаил. А не так давно пара объявила, что ждет пополнения в семье. На шоу «Маска» звезда перестала скрывать округлившийся живот.

Примечательно, что Тодоренко не сидит на одном месте. Весной она отдохнула на Бали, где провела время с подругами и делилась пляжными фотографиями. А потом телеведущая улетела в Канаду с мужем и сыном.

Пока неизвестно, где она собирается рожать второго наследника. Но 9 июня Регина поделилась кадрами из зоопарка. Она смогла увидеть оленей, слонов, гекконов и даже лемуров.

Артистка покрасовалась в тугих велосипедках и топе цвета апельсина. Она дополнила наряд сандалиями. примечательно, что Тодоренко отказалась от макияжа. С ней был и подросший сын.

Поклонники отметили, что фигура звезды преобразилась. Многие восхитились ее летним нарядом. «Как то вы загорели сильно», «Вот это животик», А почему без макияжа?«, «Накрасилась бы, беременность — не значит, что нужно выглядеть так», «Костюм шикарный, стильная», — стали писать подписчики.

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