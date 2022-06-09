Джонни Депп может стать лицом российского бренда

Отечественный сервис доставки еды под названием «ЕдуЕм» сделал американскому актеру интересное предложение — стать лицом бренда. Текст предложения компания напечатала в социальной сети, в профиле Джонни Деппа, сопроводив его примечанием:

«Надеемся, что вы увидите наше предложение и не откажете».

Сервис уже подготовил макеты рекламных фото с участием голливудской звезды. На снимках Джонни Депп изображен в образе брутального курьера на статусном автомобиле. Нашлось место в рекламе и для Эмбер Херд — бывшая жена актера предстает в образе старушки-продавщицы, сообщает телеканал «360».

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