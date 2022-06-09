СМИ сообщили, что свадьба Бритни Спирс пройдет 9 июня

Свою ненавистную семью певица на торжество не пригласила.

9 июня сразу несколько западных изданий сообщили, что долгожданная свадьба певицы Бритни Спирс и фитнес-тренера Сэма Асгари состоится именно в этот день.

По звездным меркам, свадьба ожидается скромной — всего 60–100 гостей. Как сообщает портал TMZ, брат певицы Брайан будет присутствовать на торжестве, а вот ее мать, отец и сестра, с которыми поп-звезда скандалила несколько месяцев, на праздник не приглашены. Соответственно, непонятно, кто отведет Бритни к алтарю.

Издание отмечает, что накануне Спирс выложила видео, как они с Сэмом катаются по городу в Rolls-Royce и попивают шампанское. При этом у 40-летней звезды новенький маникюр — самое то, чтобы надеть заветное колечко.

Напомним, для Бритни это будет третий брак. С Сэмом она встречается с 2016 года. В сентябре 2021-го молодой мужчина сделал певице предложение — сразу, как она освободилась от юридической опеки отца, запрещавшей ей выходить замуж. Еще несколько месяцев назад поклонники звезды подумали, что она тайно сочеталась браком со своим женихом. Но пара только готовилась к свадьбе. А еще делала детей, что в итоге закончилось печально.

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