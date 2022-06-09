Плескается с радостью: сестра Жанны Фриске в джинсовых шортах сводила кроху-дочку в бассейн

Наталья Фриске работает в салоне красоты, но не так давно она ушла в декретный отпуск. Сестра знаменитой певицы Жанны Фриске уже давно покинула сцену.

Она пыталась пойти по стопам родственницы, но в шоу-бизнесе ей быстро наскучило. А теперь Наталья стала мамой. В этом году она родила первенца — дочку Луну. Теперь малышка занимает все ее время.

Накануне Фриске отметила важную дату — крохе исполнилось два месяца. Она призналась, что девочка похожа не только на маму, но и на бабушку с дедушкой.

Наталья часто с ней гуляет и при этом находит время на домашние дела. А также она последовала примеру звезд и стала водить наследницу в бассейн. На этот раз Ей удалось заснять, как малышка плавает под присмотром инструктора и учится нырять.

Потом сестра Жанны также поделилась кадрами, на которых покрасовалась в джинсовых шортах и футболке. Свою дочку она также любит наряжать для прогулок.

Поклонники восхитились снимками. Многие отметили, что Луна очень красивая. «Как она плавает! Ого», «Сладкая девочка», «Будет еще одна красавица», «Это бесподобно», «Вы так быстро пришли в форму», «Любуюсь вашей дочкой», «Это классно», — прокомментировали пост подписчики.

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