Вся семья вместе: Шубская в остромодном костюме в полоску предстала с Овечкиным и сыновьями

Анастасия Шубская уже больше пяти лет счастлива в браке с Александром Овечкиным. Знаменитый хоккеист всегда мечтал о семье, но найти возлюбленную оказалось не так просто.

Примечательно, что дочка Веры Глаголевой его сразу очаровала. Пара живет в США и уже растит двоих детей — трехлетнего Сергея и Илью, которому на днях исполнилось два года.

Шубская еще зимой приехала в Москву. Она любит проводить время с родными. А вот Овечкин смог присоединиться к ней недавно, когда вернулся с соревнований.

Он не мог пропустить день рождения сына, в честь которого супруги закатили вечеринку. Спустя время пара опубликовала фото с праздника. Анастасия вместо платья облачилась в отсромодный костюм в полоску с топом и брюками. Она подчеркнула стройную фигуру.

Именинник был в белом жакете и брюках цвета капучино. Не менее стильно выглядел его брат Сергей. Овечкин зацеловал младшего сына.

«Делюсь, с вами фотографиями с нашего праздника», — написала Шубская.

Поклонники восхитились дружной семьей. Многие поразились тому, как Илья похож на папу. Комплименты получила и жена хоккеиста.

«Какой харизматичный малыш», «Анастасия — вы очаровательны!», «Маленький — копия дедушки!», «Настя, какая стройняшка», «Очень стильная», «Как круто выглядите», «Александр — прекрасный папа», — прокомментировали пост подписчики.

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