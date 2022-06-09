Прокуратура требует посадить певца Ар Келли на 25 лет

Якобы этот инцидент удержит других богачей от преступного поведения.

8 июня Федеральная прокуратура Нью-Йорка вынесла вердикт, что скандального R&B-певца нужно посадить за решетку более чем на 25 лет за его «десятилетия преступлений» и «черствое пренебрежение к последствиям, которые эти преступления оказали на его жертв».

Правоохранители требуют также оштрафовать артиста на сумму от 50 до 250 тысяч долларов. Напомним, еще в сентябре 2021 года 55-летний исполнитель был осужден за рэкет, взяточничество, сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних и торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации.

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Как передает американский канал CNN, прокуроры отмечают, что Келли не раскаялся в содеянном и до сих пор продолжает верить, что музыкальный талант освобождает его от необходимости жить по закону. Также они уверены, что длительный срок для эпатажного музыканта удержит от преступного поведения других людей, обладающих богатством и популярностью.

Ожидается, что окончательное решение о наказании Ар Келли присяжные вынесут 29 июня.

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