Волочкова даже адрес не знает? Данко «уколол» балерину, от которой ушла дочь

Певец прошелся по знаменитой артисте балета. Он считает, что по сравнению с ней является «красавчиком», который платит алименты.

Анастасия Волочкова является известной балериной. Она не скрывает, что в свое время работала в Большом театре, но потом ей даже пришлось судиться с бывшими работодателями. Не везет ей и в личной жизни.

Артистка почти каждый год представляет публике нового возлюбленного, но эти романы оказываются скоротечными. 15 лет назад он вышла замуж за Игоря Вдовина, но позже выяснилось, что брак был фиктивным.

От этого союза у Волочковой есть дочка Ариадна. Она долго жила в особняке своей мамы, но увидев ее романы, девочка предпочла съехать.

Уже длительное время наследница балерины живет у своего отца и его новой возлюбленной. С мамой она видится редко. Певец Данко недавно повздорил с Анастасией. Он решил ее колоть тем, что даже с дочкой она теперь не видится.

«От „яжматери“ Волочковой родная дочь ушла к отцу и уже почти четыре года живет в его доме. Возможно, знаменитая мама ограничена в правах? Иначе как объяснить, что Волочкова даже не знает адрес, где живет ее дочка? Она много лет льет грязь на отца своей дочери, поэтому дорога в тот дом ей закрыта. Так что Волочковой о детях лучше молчать. В отличие от меня — человека, который регулярно платит алименты, и вообще красавчик», — поделился 53-летний артист своим мнением, пишет «Комсомольская правда».

Сам он был женат на модели Наталье Устюменко, которая подарила ему дочек: Софию и Агату. У младшей наследницы появились проблемы со здоровьем. Данко бросил жену и детей ради новой избранницы. Алименты он одно время не платил, а его жене пришлось подать в суд, чтобы получить с него деньги.

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