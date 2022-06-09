«Настя перепутала личную жизнь и профессию»: Цискаридзе назвал Волочкову «интересным другом»

По словам артиста балета, у него к балерине не только большая любовь, но и много претензий.

Артист балета и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе в программе «ОтЛичная жизнь» рассказал о своих отношениях с балериной Анастасией Волочковой.

«Настя — Адриенна Лекуврер нашего времени. Это была такая известная артистка, которая погибла. Настя перепутала личную жизнь и профессию. Ей предъявляют много претензий. Ну вот она так себя ведет. Считает, что так важно. Я считаю, что это дело каждого человека. Смотреть или нет». Николай Цискаридзе

Как отметил Цискаридзе, Волочкова однажды правильно сказала. «Она свои голые фото выкладывает на своей странице. Это люди заходят к ней на страницу, а не она к ним. Я Настю такой не видел. Я не хочу ее видеть такой. Я к ней отношусь хорошо. Есть большая любовь, но и претензии. Мы и ругались с ней когда-то, но и в хороших отношениях были. И сейчас в хороших. Она очень интересный друг. Если мне что-то понадобится, она в течение пяти минут все организует», — заявил Николай Цискаридзе.

Напомним, что Николай Цискаридзе — народный артист России. С мая нынешнего года он ведет программу «Сегодня вечером» на Первом канале.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.