Какой национальности на самом деле была Хюррем-султан из «Великолепного века»

Хюррем из популярного турецкого сериала «Великолепный век» — была влиятельной исторической фигурой. В гарем к султану ее привезли работорговцы, которые напали на ее деревню.

Доподлинно неизвестно, где же на самом деле родилась Александра — с таким именем девушка впервые появилась в Стамбуле. Некоторые историки считали, что она — английская шпионка. Были и те, кто называл ее родственницей короля Польши и даже русской крестьянкой.

Но отличились, как всегда, в Киеве. Там заявили, что Анастасия Лисовская (вроде как так ее звали на самом деле) – дочь священника из Украины. И об этом якобы свидетельствует тот факт, что в 2019 году по требованию Украинского посольства на табличку рядом с усыпальницей Хюррем были внесены определенные изменения.

Поэтому, начиная с 2019 года, все споры о происхождении Хюррем-султан просто бессмысленны. Украина и Турция наглядно показали, что Роксолана имела именно украинские корни.

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